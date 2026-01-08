ETV Bharat / international

66 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದ ಅಮೆರಿಕ: ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಬಂದ್

ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಧಿ ವಿತರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಆಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ (AP)
By PTI

Published : January 8, 2026 at 12:11 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​: ಅಮೆರಿಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ​ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಂಡಳಿ, ಭಾರತ-ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ನೇತೃತ್ವದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟವೂ ಸೇರಿದೆ.

ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್​ ಸ್ಟೇಟ್​ ಹೊರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾಪಕಪತ್ರಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಬುಧವಾರ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು, ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಅಮೆರಿಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್​ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ 31 ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, 35 ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯೇತರ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ಭದ್ರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತ ಭವನದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಶೀಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್​ ಸ್ಟೇಟ್​ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೂಡ ಟ್ರಂಪ್​ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಹೊರ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಹೊರ ನಡೆದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗದ ಉಪಕ್ರಮವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟವೂ ಸೇರಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಐಎಸ್​​ಎಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು, 90 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿವೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಮೈಕ್ ವಾಲ್ಟ್ಜ್, ಅಮೆರಿಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಮಾತನಾಡಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು 66 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನಗತ್ಯ, ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು. ನಮ್ಮ ಜನರ ಹಣದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಲಿಯನ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್‌ಗಳ ಹರಿವಿನ ದಿನ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

