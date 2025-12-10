ETV Bharat / international

ಸುಂಕ ಕುರಿತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪು ಅಮೆರಿಕದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ: ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಸುಂಕಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಇರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ನಡುವೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

US President Donald Trump
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 10, 2025 at 10:08 AM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಡಿಸಿ: ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ನಿರ್ಧಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವೇ ಟ್ರಂಪ್​ರ ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯ ಕುರಿತ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸುಂಕಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಇರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನವೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್​ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಂಕದ ಅಧಿಕಾರವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಸುಂಕಗಳ ಮೇಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ. ಅಂತಹ ತೀರ್ಪು ದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಕೆಲವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ!" ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರ ಚೀನಾ ಭೇಟಿಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾ ಯುರೋಪ್ ಜೊತೆಗಿನ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೀಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ತಮ್ಮ ಸುಂಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದ ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕರಾಳ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಆ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸುಂಕಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅವರ ವಾದವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಅವರ ಅನುಮೋದನೆ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರ್ವ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆಯು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಸುಂಕದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ. 2.8 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸುಂಕಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳು ಸವಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇವೆ.

