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ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಯತ್ನ, 182 ಜೀವಗಳು ಉಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ: ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ತೀವ್ರ ದಾಳಿ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್

Trump Iran Warning: ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನ ಪತನಕ್ಕೆ ಸಹ - ಪೈಲಟ್ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಇರಾನ್​ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಖಡಕ್​ ವಾರ್ನಿಂಗ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಯತ್ನ ಓಮನ್ ಸಹ ಪೈಲಟ್ ದಾಳಿ FLYDUBAI INCIDENT COPILOT TRIED TO CRASH FLIGHT
ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್ ಇದ್ದರೆ ತೀವ್ರ ದಾಳಿ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್ (Photo Credit: AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 2, 2026 at 8:31 AM IST

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Trump Iran Warning: ದುಬೈನಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ FlyDubai ವಿಮಾನವನ್ನು ಪತನಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್ ಕೈವಾಡವಿದ್ದರೆ ಆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಹ - ಪೈಲಟ್ ಪೈಲಟ್‌ಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ವಿಮಾನವನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಈ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್ ಇದೆಯಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ಹೌದು, ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಾವು ಏಕೆ ಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಈ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, "ಓಹ್, ಅವರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ. ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಾಯ್ತು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ?: ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದದ್ದು ದುಬೈನಿಂದ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ FlyDubai ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 182 ಜನರಿದ್ದರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇಸ್ರೇಲಿಗಳು. ವಿಮಾನ ಹೊರಟ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ಏಕಾಏಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನ ಏಕಾಏಕಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಇಳಿಯಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಿಂದ ವಿಮಾನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬೇಡ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರು ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತಸಿಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಅಸಫ್ ರಜುವಾನ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, "ನಾವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಯಾರ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಡಿದೆವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭವನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಂತವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಶೋಟಾ ಮುಸಾಯೆವ್ ಅವರು ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ತೆಗೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ದಂತವೈದ್ಯರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ತಬೂಕ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ರಡ್ಡರ್ (ಬಾಲದ ಭಾಗ) ಕೂಡ ಕಿತ್ತುಹೋಗುವಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿಮಾನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು Flightradar24 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮಾನ 33,000 ಅಡಿಯಿಂದ 17,000 ಅಡಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 10,000 ಮೀಟರ್‌ನಿಂದ 5,100 ಮೀಟರ್‌ಗೆ.

ಆರೋಪಿ ಯಾರು?: ಆರೋಪಿ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ಓಮನ್ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಇ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ಕೂಡ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಯುಎಇಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, "ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು, ಆರೋಪಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾದಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಹೇಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರದ ದೇಶಗಳ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಹಾರಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಓಮನ್‌ಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೂ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿನ ಲೋಪದ ಮೂಲಕ ಆತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ. ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಟ್ರಂಪ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಇರಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು.

ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್‌ಗೆ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್, "ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಅವರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿಲ್ಲ.

ಇದರ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಯು ಸುಮಾರು 9,000 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತ ಹಡಗುಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ವಿಮಾನದಿಂದ ಬಂದ ತುರ್ತು ಸಂಕೇತ: ವಿಮಾನವು ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್‌ನಿಂದ ಎರಡು ತುರ್ತು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Flightradar24 ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲು "7700" ಎಂಬ ತುರ್ತು ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ನಂತರ "7500" ಎಂಬ ಹೈಜಾಕ್ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

FlyDubai ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, "ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯಾಳು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ: ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ಯಾವ ಆಯುಧ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಮನವಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಭದ್ರತಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯುಎಇ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು "ಇದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೆಯೇ" ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಮಾನ ಯುಎಇನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರ ಹಮಾಸ್ ದಾಳಿಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರವಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಫ್ಲೈದುಬೈ ಪೈಲಟ್​ನನ್ನು ಹೀರೋ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಮೋದಿ, ನೇತನ್ಯಾಹು​: ಪ್ಲಂಬರ್​​ಗೂ ಗುಣಗಾನ

TAGGED:

ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಯತ್ನ
ಓಮನ್ ಸಹ ಪೈಲಟ್ ದಾಳಿ
FLYDUBAI INCIDENT
COPILOT TRIED TO CRASH FLIGHT
TRUMP IRAN WARNING

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