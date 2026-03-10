ETV Bharat / international

ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗ ಬಂದ್​​ ಮಾಡಿದರೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ: ಇರಾನ್​​ಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಖಡಕ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಂದ್​ ಮಾಡಿರುವ ಇರಾನ್​​ನ ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

HORMUZ STRAIT
ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (AFP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 10, 2026 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್/ಟೆಹ್ರಾನ್​: "ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ತಡೆದರೆ ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮಾಡಿರುವ ದಾಳಿಗಿಂತ 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದಾಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಡುವ ಯಾವುದೇ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಇರಾನ್​ ತಡೆದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ಭೀಕರವಾಗಿರಲಿದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಟ್ರುಥ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಖಡಕ್​ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಇರಾನ್​ ಹದ್ದುಮೀರಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಭೀಕರವಾಗಿರಲಿವೆ. ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿದೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ದಾಳಿಗಳು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿವೆ. ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಾವು, ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಕೋಪ ಇರಾನ್​ ಅನ್ನು ಆಳಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಸಂಭವಿಸದಿರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ತೈಲ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್​ನ ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ಬಂದ್​ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಈ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹೊರಡುವ ಯಾವುದೇ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.

ಇರಾನ್​​ ಅರೆಸೇನೆಯ ಈ ಖಡಕ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ 700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಡಗುಗಳು ಲಂಗರು ಹಾಕಿ, ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತೈಲ ಹೊತ್ತ ಹಡಗುಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಆಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ.

ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ್ದರ ಮಧ್ಯೆ ಚೀನಾದ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ ಎಂದಿತ್ತು. ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​, ಈ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯು ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ-ಇರಾನ್​: ಸಂಘರ್ಷ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಕದನವಿರಾಮ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸುವ ಚರ್ಚೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದರ ನಡುವೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಮತ್ತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾದೆವು. ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆಯೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

HORMUZ BLOCKADE
TRUMP WARNS IRAN
ಇರಾನ್​​ಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗ
HORMUZ STRAIT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.