'ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕತೆಯೇ ಸರ್ವನಾಶ': ಇರಾನ್‌ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ನೇರ ಬೆದರಿಕೆ

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನೇರ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 7, 2026 at 6:59 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ(ಯುಎಸ್): ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕತೆಯೇ ರಾತ್ರಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಲಿದೆ. ಮತ್ತೆಂದಿಗೂ ಅದು ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದು ಸಂಭವಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್‌ಗೆ ನೇರ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರುಥ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹೀಗಿದೆ: "ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕತೆ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆಂದೂ ಅದು ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದ ನಡುವೆ ಈಗ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲಿವೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಏನಾದರೂ ನಡೆಯಬಹುದು. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 47 ವರ್ಷಗಳ ಸುಲಿಗೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಇರಾನ್‌ನ ಮಹಾನ್ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ."

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲು ನೀಡಿದ ಗಡುವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅವರು ಈ ಕಟು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲವನ್ನು ನಾವು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್‌ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ- ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಅವರು, ತಾವೂ ಸೇರಿದಂತೆ 1.4 ಕೋಟಿ ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸ್ವಯಂ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30) ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೊಳಗೆ ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ತೈಲ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಡಗು ಸಾಗಣೆಗೆ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಜಗ್ಗದ ಇರಾನ್, ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ತನ್ನದೇ 10 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು.

"ನಾವು ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ" ಎಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್‌ ಕೈರೋದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್‌ನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಿಶನ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಫೆರ್ಡೌಸಿ ಪೌರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ, ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ಗುಪ್ತಚರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಮಜೀದ್ ಖಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿದೆ.

