ಜೆನ್ಸನ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್; ಹುವಾಂಗ್ ಮರಳುವಿಕೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮಂಡಳಿಯು ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
By ANI
Published : November 23, 2026 at 10:51 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಮರಳಿದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮಂಡಳಿಯು ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾದ ಮಹಿಳಾ ಗೂಢಚಾರಿ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾದ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್, ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹುವಾಂಗ್ ರಹಸ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯಂತೆ, ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರು 2025ರ ವಸಂತಕಾಲದಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಶರತ್ಕಾಲದವರೆಗೆ ಚೀನಾದ ರಾಜ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಕಾಂಗ್ ವೈ ಇವರನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಚೀನಾದ ಅದೇ ಬೇಹುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಯುಎಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೇ ಕ್ಲೇಟನ್ ಅವರು, ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ ಕುರಿತ ತನಿಖೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ ಎರಡರ ವಿರುದ್ಧವೂ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತನಿಖೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂದರು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಹಂಗಾಮಿ ಸಿಇಒ ಕೊಲೆಟ್ ಕ್ರೆಸ್ ಇಬ್ಬರೂ ಜೆನ್ಸೆನ್ ಅವರನ್ನು ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಬೆಂಬಲವೊಂದೇ ಸಾಕಾಗದಿರಬಹುದು.
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