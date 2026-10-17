ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : October 17, 2026 at 10:00 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿನಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆದೇಶ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಹಾಂ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಇಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಮೆರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ತಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹಾಂ ಕಾಯಿದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕಾನೂನನ್ನಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರು.
ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಅಥವಾ ಅನಿಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐದು ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.100ರ ವರೆಗಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ 115ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ನಿರ್ಣಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳ ಅನ್ವಯದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಅನ್ವಯದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುನ್ನ ಈ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಪೂರೈಸಲಾಗುವ ಮೀಡಿಯಂ ಸವರ್ ಕ್ರೂಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ರೂಬಿಯೊ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕವು ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ರುಬಿಯೊ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇರಾನ್ ಯುದ್ದದ ಪರಿಣಾಮ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತವೂ ತೈಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
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