ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಸಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಹಾರ್ಮುಜ್ನಿಂದ ತೈಲ ತನ್ನಿ: ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಕರೆ
ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡದ್ದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧವೇ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೇಸರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : March 31, 2026 at 8:10 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ (ಅಮೆರಿಕ): ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ನೆರವು ನೀಡದ ನ್ಯಾಟೋ ಪಡೆಯಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತಿತರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ತಮ್ಮ ಟ್ರುಥ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಇರಾನ್ನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಜೆಟ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ, ನಾನು ಎರಡು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಜೆಟ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನಿದೆ. ಎರಡನೇಯದು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಯಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಾಗ ನಮಗೆ (ಅಮೆರಿಕ) ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವೂ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸತ್ವ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತೈಲವನ್ನು ನೀವೇ ಹೊರಾಡಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತಿವಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿಂತ ಕಾರಣ, ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
