ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 6, ನಂತರ 7 ಈಗ 8 ವಿಮಾನ ಪತನ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪತನವಾದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಏರಿಸಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 6, 2025 at 7:27 PM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಂಡುತನದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೊಸ ರಾಗ ಎಳೆದಿರುವ ಅವರು, ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 8 ವಿಮಾನ ಪತನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಆರು, ಆ ಬಳಿಕ ಏಳು ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದವು ಎಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಫೋರಂನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪತನವಾದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಂಕಿಗೆ ಏರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 8ನೇ ವಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಗೊಂಡಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಂಟು ವಿಮಾನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಈ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಮ ಅವರು ಶಾಂತಿಗೆ ಮುಂದಾದರು ಎಂದರು.
ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮರುದಿನ ನನಗೆ ಕರೆ ಬಂತು. ನಾವು ಶಾಂತಿಗೆ ಮುಂದಾದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ, ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡೋಣ ಎಂದೆ. ಇದು ಅದ್ಬುತವಲ್ಲವೇ? ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್, ಸುಂಕದ ಹೊರತಾಗಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಸೊವೊ ಮತ್ತು ಸೆರ್ಬಿಯಾ, ಕಾಂಗೋ ಮತ್ತು ರುವಾಂಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ತಾನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಸ್ವಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಕದನ ವಿರಾಮ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಹ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಣ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆ: ಅಮೆರಿಕ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್, ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪುಟಿನ್, ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲು ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ಕೋ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು, ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
