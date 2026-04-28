ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರೆ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಮುಕ್ತ, ಇರಾನ್​ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಿಂದೇಟು; ವರದಿ

Trump unlikely to accept Iran's latest peace plan to end war: Report
Published : April 28, 2026 at 10:27 AM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ)​: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಟೆಹ್ರಾನ್​ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್​ಎನ್​ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇರಾನ್​ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಸಂಚಾರ ಪುನರ್​ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಟೆಹ್ರಾನ್ ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಹಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತಿರುವ ಮೂಲಗಳು ಸಿಎನ್‌ಎನ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್​ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇರಾನಿನ ಪರಮಾಣು ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಅಥವಾ ಬಾಂಬ್ ದರ್ಜೆಯ ಯುರೇನಿಯಂನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒತ್ತಡದ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೂಲವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್‌ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇರಾನಿನ ಸರ್ಕಾರದೊಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಬಿರುಕುಗಳ ಇರುವಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನಿನ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲ.

ಈ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕಳೆದ ವಾರ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಶ್ವೇತಭವನ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒಲಿವಿಯಾ ವೇಲ್ಸ್, ಇವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಟ್ರಂಪ್​​ ಎಂದಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ, ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲು ಇರಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯದ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

