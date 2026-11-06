ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಬುಷ್ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ.
Published : November 6, 2026 at 4:22 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬುಷ್ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಇಂದೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ, ಓವಲ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದೆ, ಈ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಐಸೆನ್ಹೋವರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್'ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 2009ರಲ್ಲಿ, 'ಈಸ್ಟ್ ರೂಮ್'ನಲ್ಲಿ (East Room) ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ.
ಅಂದಿನಿಂದ, ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಓವಲ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ರೂಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ವಿನಯ್ ಕ್ವಾತ್ರಾ ಅವರು ಓವಲ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದರು.
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