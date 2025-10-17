'ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇವೆ': ಹಮಾಸ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 17, 2025 at 1:36 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಅಮೆರಿಕ): ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಪಾತ ಮುಂದುವರಿದರೆ, 'ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಗುರುವಾರ ಹಮಾಸ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಯುದ್ಧದ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ ವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಕುರಿತಂತೆ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಮಾಸ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಗಾಜಾಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು, ಕೆಲವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಂತ್ರ ಮಾಡುವ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ತಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
If Hamas continues to kill people in Gaza, which was not the Deal, we will have no choice but to go in and kill them. Thank you for your attention to this matter!— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 16, 2025
(TS: 16 Oct 13:30 ET)…
ಶ್ವೇತಭವನದಿಂದಲೂ ತಕ್ಷಣದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ: ಮಂಗಳವಾರ ಹಮಾಸ್ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೊಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಶ್ವೇತಭವನದಿಂದಲೂ ತಕ್ಷಣದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಮಾಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹತ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಾಳ್ಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಹಮಾಸ್ ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಾವೇ ಅವರನ್ನು ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ತ್ವರಿತ ಹಾಗೂ ಬಹುಶಃ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ಗಾಜಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಭೀಕರ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಕೆಲವು ಹಮಾಸ್ ವಿರೋಧಿ ಬಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳೂ ಸಹ ತಟಸ್ಥವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.
ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸೋಮವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು (ಜೀವಂತ ಮತ್ತು ಸತ್ತವರು) ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೆ, ಹಮಾಸ್ ಮೃತ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ - ನೆತನ್ಯಾಹು: ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಶವಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹಮಾಸ್ ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಹಮಾಸ್ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು.
ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಮಾರು 200 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಕಳೆದ ವಾರ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯುಎಸ್ ಪಡೆಗಳು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
28 ಶವಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಹಮಾಸ್: ಹಮಾಸ್ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸತ್ತ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಹಮಾಸ್ 28 ಶವಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 20 ಜೀವಂತ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ಯುಎಸ್ ಸಲಹೆಗಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಸತ್ತ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಮಾಸ್ ತನ್ನ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹಮಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆಯೆಂದು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುಸ್ ಸಲಹೆಗಾರರು ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
