ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಲುದಾರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ: ಕಾದು ನೋಡುವ ತಂತ್ರದ ಮೊರೆ ಹೋದ ಭಾರತ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಸುಂಕ ರದ್ದತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಮವಾರ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಗಳು ತಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸುಂಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 24, 2026 at 12:12 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಂಕವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಮಣಿಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಮತ್ತೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಸುಂಕ ರದ್ದತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಮವಾರ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸುಂಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತೀರ್ಪಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ 10ರಿಂದ ಶೇ15ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಟ್ರೂಥ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಕೂಡ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಆಟವಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆದ ದೇಶಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದಾದ ಸುಂಕವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು, ಖರೀದಿದಾರರೇ ಎಚ್ಚರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾದು ನೋಡುವ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋದ ಭಾರತ: ಫೆ. 20ರಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಸುಂಕವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಫೆ. 24ರಿಂದ 150 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮರುದಿನವೇ ಮತ್ತೆ ಘೋಷಣೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ಈ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ 15ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಔಪಚಾರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಸರಕಿನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಸುಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುಂಕ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಶೇ 50ರಿಂದ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುಂಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಈಗ ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ.
BUYER BEWARE!! pic.twitter.com/Kn0Jb5rvRY— The White House (@WhiteHouse) February 23, 2026
ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸುಂಕಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತ ಫೆ 23 ರಂದು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿತ್ತು.
ಈ ಸುಂಕದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಿಯೋಗ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾ: ಭಾರತದಂತೆಯೇ ಚೀನಾ ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಸೋಮವಾರ, ಚೀನಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು, ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
