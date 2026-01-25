ETV Bharat / international

ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ: ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ 100% ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ

ಕೆನಡಾದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಚೀನಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ತಗ್ಗಿಸಲು ಕೆನಡಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 25, 2026 at 4:06 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಅಮೆರಿಕ): ಕೆನಡಾ ದೇಶ ಚೀನಾ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಆ ದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ 100% ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಶನಿವಾರ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಕೆನಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ನಿ ಅವರು ಕೆನಡಾವನ್ನು ಚೀನಾದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು 'ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್' ಆಗಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್​​​ ಈ ಸುಂಕವನ್ನು ಯಾವಾಗ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆನಡಾ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಆ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ದಾವೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ "ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ಕೆನಡಾ ಬದುಕುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನಿ, "ಜಗತ್ತು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ಕೆನಡಾ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೆನಡಿಯನ್ನರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆನಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ, "ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು" ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡವು. ಆದರೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುನೈಟೆಡ್​ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್​ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆನಡಾದ ಸಚಿವ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಲೆಬ್ಲಾಂಕ್​​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್​ ರಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಕಾರ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ನಂತರ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನಡಾವನ್ನು ತನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 51ನೇ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆನಡಾ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಬಾವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಬದಲಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಈ ವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕೆನಡಾದ ನಾಯಕನನ್ನು "ಗವರ್ನರ್ ಕಾರ್ನಿ" ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

