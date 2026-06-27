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ಡಿಜಿಟಲ್​ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100 ಸುಂಕ ಹಾಕ್ತೇನಿ: ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ

ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಂತಹ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 27, 2026 at 10:51 AM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್​​ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಯು ಹಿಂದೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ದಂಡ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಈ ಕ್ರಮ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬುಹುದು. 27 ಸದಸ್ಯರಿರುವ ಯುರೋಪಿಯನ್​​ ಒಕ್ಕೂಟವು ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

"ಇಂತಹ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಕ್ರಮಗಳು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. EU ತನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗದ ವಕ್ತಾರ ಓಲೋಫ್ ಗಿಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ ವಾರ್ನಿಂಗ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಾರತಮ್ಯರಹಿತ ಎಂದು ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ಅವುಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಪದೇ ಪದೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವು ಅಮೆರಿಕನ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವುದುಎ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದರು.

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ EU ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ 15 ಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಸುಂಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದು EU ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಶೇ 15ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ EU ಒಳಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಡಿಜಿಟಲ್​ ತೆರಿಗೆಗಳು ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್​ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಣದ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಿಂದೆ 1974 ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 301ರ ಅಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಸುಂಕ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

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TARIFF
US EUROPE RELATIONS
US TARIFFS
TRUMP TAX ON EUROPEAN IMPORTS
TRUMP THREATEN

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