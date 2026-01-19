ಶಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ: ನಾರ್ವೆ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ತಿರುಗೇಟು
ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ತನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 19, 2026 at 6:19 PM IST
ಓಸ್ಲೋ : ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ 'ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ' ಯೋಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ನಾರ್ವೆ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಸಂದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'8 ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ನನಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾರ್ವೆಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೋನಸ್ ಗಹರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಂತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದದ್ದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯು AFPಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಲಿಖಿತ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ನೊಬೆಲ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ಚೀನಾದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರಿಗೆ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕು ಏಕೆ ಇದೆ?. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ದೋಣಿಗಳೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಮಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಜಗತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಟು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತೀವ್ರ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನೊಬೆಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡಳಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಜನರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಲು ಹೋರಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಮಾರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾಡೋ ಅವರಿಗೆ 2025ರ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಕಳೆದ ವಾರ ತಮ್ಮ ಪದಕವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
