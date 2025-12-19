ETV Bharat / international

ಶಂಕಿತ ದಾಳಿಕೋರ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅನುವು: ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಾಟರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್

ಬ್ರೌನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಶಂಕಿತನಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಾಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TRUMP SUSPENDS GREEN CARD LOTTERY
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 19, 2025 at 1:27 PM IST

2 Min Read
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಅಮೆರಿಕ): ಬ್ರೌನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಶಂಕಿತನಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಾಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಗುರುವಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಸೇವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಹೋಮ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ನೋಯೆಮ್, ಇಂತಹ ಕ್ರೂರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲು ಎಂದಿಗೂ ಅನುಮತಿಸಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ಶಂಕಿತ ದಾಳಿಕೋರ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪ್ರಜೆ ಕ್ಲಾಡಿಯೊ ನೆವೆಸ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರೌನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಎಂಐಟಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಬ್ಬರ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆವ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೆ(48) ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಆತ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೆವ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೆ 2017 ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು ಎಂದು ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್​ ಅಮೆರಿಕದ ಅಟಾರ್ನಿ ಲಿಯಾ ಬಿ. ಫೋಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಡೈವರ್ಸಿಟಿ(ವೈವಿಧ್ಯತೆ) ವೀಸಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ 50 ಸಾವಿರ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಲಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಕಾನೂನು ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

2025ರ ವೀಸಾ ಲಾಟರಿಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದವರು ಮತ್ತವರ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಸೇರಿ 1,31,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಾಗರಿಕರು ಲಾಟರಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 38 ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾಟರಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜಿದಾರರಂತೆಯೇ ಇವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವೀಸಾ ಲಾಟರಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಮಾರಕ ದಾಳಿಯ ಶಂಕಿತ ಬಂದೂಕುಧಾರಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ, ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೌಂಟಿಗಳಿಂದ ವಲಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಸಾಮೂಹಿಕ ಗಡೀಪಾರು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ, ಟ್ರಂಪ್ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಲಸೆಯನ್ನೂ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಪೌರತ್ವ ಹಕ್ಕಿನ ಸವಾಲನ್ನು ಕೇಳಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

