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ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ್ದ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​, ಈಗ ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೇ ಡೀಸೆಲ್​​ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದ: ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಶಾಕ್​!

ವಿಚಿತ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಇದೀಗ, ವಿಶ್ವವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

US RUSSIA DIESEL DEAL
ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್​ ಪುಟಿನ್, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ (AFP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 10, 2026 at 11:39 AM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳೋದೊಂದು, ಮಾಡೋದೊಂದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್​ ಇದೀಗ, ತಾನೇ ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ಡೀಸೆಲ್​ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಭಾರತ, ಚೀನಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಗ ದಿಢೀರ್​ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಟ್ರುಥ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್​ ಪುಟಿನ್​ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್​ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರನ್ವಯ ರಷ್ಯಾ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ಟನ್​ ಡೀಸೆಲ್​ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನವೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಟನ್​ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದಾದ ಬಳಿಕ 10 ಲಕ್ಷ ಟನ್​ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಿದೆ. ನಂತರ 30 ಲಕ್ಷ ಟನ್​ ಡೀಸೆಲ್​​ ವಿತರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವಿರೋಧ, ಈಗ ದೋಸ್ತಿ! ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಟ್ರಂಪ್​ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದಾಗಿ 30 ದಿನ ಕಳೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿಗೇ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ತುರ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ? ಇರಾನ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಒಂದು ಗ್ಯಾಲನ್​ ಡೀಸೆಲ್​ ಸದ್ಯ 6.28 ಡಾಲರ್​​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನವೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​​ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಣಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್​ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​, ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೈತರು ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ಕರ್​ಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್​ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ತುರ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್​​ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ: ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದೊಳಗೆ, ಅದರ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್​ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ತು ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾಗ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಈ ಕ್ರಮವು ಶ್ವೇತಭವನದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಉಕ್ರೇನ್​, ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹ. ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಿತಿಮೀರಿದ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂದು ಸೆನೆಟ್​​ನ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ನಾಯಕ ಚಕ್​ ಶುಮರ್​, ಸೆನೆಟರ್​ ಜೀನ್​ ಶಾಹೀನ್​, ಎಲಿಜಿಬೆತ್​ ವಾರೆನ್​ ಅವರು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡ ಉಕ್ರೇನ್​: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಉಕ್ರೇನ್​ ಪಾಲಿಗೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕವೇ ಡೀಸೆಲ್​ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು 'ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ನಿರ್ಧಾರ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ.

ಉಕ್ರೇನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೋಲೊಡಿಮಿರ್​ ಝೆಲೆನ್​ಸ್ಕಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೊಗೆ ಪರದೆಯಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ಬಂಧ ಸಡಿಲಿಸಿದ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ: ಇನ್ನೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯು, ರಷ್ಯಾದ ಡೀಸೆಲ್​ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ತಾನೇ ಹೇರಿದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲೈಸೆನ್ಸ್​ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿದ ರಷ್ಯಾದ ಡೀಸೆಲ್​ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎಪ್ರಿಲ್​ 2027ರವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

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TAGGED:

DONALD TRUMP
ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್
ಅಮೆರಿಕ ರಷ್ಯಾ ಡೀಸೆಲ್​ ಒಪ್ಪಂದ
RUSSIA DIESEL
US RUSSIA DIESEL DEAL

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