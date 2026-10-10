ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ್ದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಈಗ ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೇ ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದ: ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಶಾಕ್!
ವಿಚಿತ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇದೀಗ, ವಿಶ್ವವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 10, 2026 at 11:39 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳೋದೊಂದು, ಮಾಡೋದೊಂದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್ ಇದೀಗ, ತಾನೇ ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಭಾರತ, ಚೀನಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಗ ದಿಢೀರ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಟ್ರುಥ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರನ್ವಯ ರಷ್ಯಾ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದಾದ ಬಳಿಕ 10 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಿದೆ. ನಂತರ 30 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಡೀಸೆಲ್ ವಿತರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವಿರೋಧ, ಈಗ ದೋಸ್ತಿ! ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಟ್ರಂಪ್ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದಾಗಿ 30 ದಿನ ಕಳೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿಗೇ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ತುರ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ? ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಒಂದು ಗ್ಯಾಲನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸದ್ಯ 6.28 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಣಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೈತರು ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ಕರ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ತುರ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ: ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದೊಳಗೆ, ಅದರ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ತು ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾಗ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ಕ್ರಮವು ಶ್ವೇತಭವನದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಉಕ್ರೇನ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹ. ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಿತಿಮೀರಿದ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂದು ಸೆನೆಟ್ನ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ನಾಯಕ ಚಕ್ ಶುಮರ್, ಸೆನೆಟರ್ ಜೀನ್ ಶಾಹೀನ್, ಎಲಿಜಿಬೆತ್ ವಾರೆನ್ ಅವರು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡ ಉಕ್ರೇನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಉಕ್ರೇನ್ ಪಾಲಿಗೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕವೇ ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು 'ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ನಿರ್ಧಾರ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೋಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೊಗೆ ಪರದೆಯಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಬಂಧ ಸಡಿಲಿಸಿದ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ: ಇನ್ನೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯು, ರಷ್ಯಾದ ಡೀಸೆಲ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ತಾನೇ ಹೇರಿದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿದ ರಷ್ಯಾದ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎಪ್ರಿಲ್ 2027ರವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
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