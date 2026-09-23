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ಭಾರತ-ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ-ಯುರೋಪ್ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್​​ಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಬೆಂಬಲ; ಇಂಧನ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಇರಾನ್‌ನ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

Trump Backs India-Middle East-Europe Economic Corridor, Stresses Need To Shift Energy Infra Away From Iranian Checkpointshttps://www.etvbharat.com/en/international/us-president-trump-backs-india-middle-east-europe-economic-corridor-stresses-need-to-shift-energy-infra-away-from-iranian-checkpoints-west-asia-war-enn26092300795
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 23, 2026 at 10:37 AM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​/ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಇರಾನ್‌ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವು 'ಭಾರತ-ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ-ಯುರೋಪ್ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್' ಅನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಈ​ ಪ್ರದೇಶದ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಇರಾನ್‌ನ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಾಗಲಿ ತೈಲವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ-ಯುರೋಪ್ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರದೇಶವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸವಾಲಿನ ಗೆಲ್ಲುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವನ್ನಾಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಗೌರವದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್​ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಟ್ರಂಪ್​, ಇರಾನ್​ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಹೋದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಭಾರತ-ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ-ಯುರೋಪ್ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್: 2023ರಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಭಾರತ-ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ-ಯುರೋಪ್ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ಭಾರತವನ್ನು ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪೂರ್ವ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಯುರೋಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಉತ್ತರ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ರೈಲು ಹಾಗೂ ಹಡಗು-ರೈಲು ಸಾರಿಗೆ ಜಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

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TAGGED:

NEED TO SHIFT ENERGY INFRA
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ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
TRUMP IN UNGC

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