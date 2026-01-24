ETV Bharat / international

ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ ಟ್ರಂಪ್​: ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಲು ನೀಡಿದ್ದ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

President Donald Trump speaks during a Board of Peace charter announcement during the Annual Meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Thursday
ಗುರುವಾರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ದಾವೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಚಾರ್ಟರ್ ಘೋಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 24, 2026 at 2:31 PM IST

|

Updated : January 24, 2026 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಅಮೆರಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಅವರ ನಿಲುವು ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ತಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಲು ನೀಡಿದ್ದ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ - ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಣ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಬಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡಲು ರಚಿಸಲಾದ ಬೋರ್ಡ್​ ಆಫ್​ ಪೀಸ್​ ಸಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂದೇಹ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಭೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಟ್ರಂಪ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​, ಆ ದೇಶದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಯುರೋಪ್‌ನ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು, ಟ್ರಂಪ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ನಾವು ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇದು NATO ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅಪಾಯ ತರುತ್ತಿದೆ.

ದಾವೋಸ್‌ನಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಅಲಾಸ್ಕಾದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೆನೆಟರ್ ಲಿಸಾ ಮುರ್ಕೌಸ್ಕಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ (new world order) ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಬಂದವು ಒಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಫೋನ್ ಕರೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ತೆರಿಗೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಯವಿದೆ. ಈ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಅಮೆರಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಲ್ಲದ್ದು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಕಾರ್ನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೆಂಟಗನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಂಪ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡೆಮಾಕ್ರ್ಯಾಟ್ ಸೆನೆಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಕೂನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್​-ಯುಎಸ್​ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾತುಕತೆ

Last Updated : January 24, 2026 at 2:42 PM IST

TAGGED:

TRUMP WEF DAVOS 2026
MARK CARNEY
ಟ್ರಂಪ್
WASHINGTON
TRUMP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.