ಅಂತೂ ಬಿತ್ತು ಸಹಿ: ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಿಲ್‌ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಟ್ರಂಪ್​

ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಭಾಗವು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಿಲ್‌ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಟ್ರಂಪ್​ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 20, 2025 at 7:52 AM IST

2 Min Read
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬುಧವಾರ ದೋಷಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಅವರು, ನಂತರ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ವಿಜಯಗಳಿಂದ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್‌ಗಳು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ 'ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್' ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಸೂದೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಭಾಗವು ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್‌ಗಳು, 2019ರಲ್ಲಿ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮರಣದ ತನಿಖೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೆಡರಲ್ ತನಿಖೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಮರು - ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್, ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಈ ಹಿಂದಿನ ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಯು-ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಧ್ಯಮದ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ತು​ 427-1 ಮತಗಳಿಂದ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಸೆನೆಟರ್​ ಕ್ಲೇ ಹಿಗ್ಗಿನ್ಸ್, ಆರ್-ಲಾ. ಮಾತ್ರ ಮಸೂದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಹಾಕಿದ ಏಕೈಕ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಸೂದೆಯು ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಫೆಡರಲ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮುಗ್ಧ ಜನರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಟ್ರಂಪ್ ವಿಶ್ವದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದ ಅವಮಾನಿತ ಹಣಕಾಸುದಾರ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ?: ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣವು ಹಲವಾರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತ್ತು. 2019 ರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಧನವಾಗಿದ್ದ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಒಪ್ಪಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್

