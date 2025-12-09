ETV Bharat / international

ಭಾರತದ ಅಕ್ಕಿ, ಕೆನಡಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೊಸ ಸುಂಕ ಹೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಭಾರತ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ ನಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಆಮದಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trump signals new tariffs
ಭಾರತದ ಅಕ್ಕಿ ಹೊಸ ಸುಂಕ ಸಾಧ್ಯತೆ (ANI)
Published : December 9, 2025 at 6:59 AM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ಕೃಷಿ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕದ ರೈತರಿಗೆ 12 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್‌ಗಳ ಹೊಸ ಅನುದಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮದುಗಳು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿವೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತಂದು ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ ನಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕೆನಡಾದಿಂದ ಬರುವ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಭವನೀಯ ಸುಂಕ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಕೆನಡಾದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಈ ಘೋಷಣೆಗಳು ಹೊರ ಬಂದಿವೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎರಡರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಡೆತಡೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟ್ರಂಪ್​ ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆನಡಾದೊಂದಿಗೆ ಸುಂಕದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

