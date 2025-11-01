ETV Bharat / international

ಆಹಾರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು: ಇಬ್ಬರು ಜಡ್ಜ್​ ಗಳಿಂದ ಆದೇಶ, ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳಲು ವಕೀಲರಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಸೂಚನೆ

SNAP ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು 17 ಶತಕೋಟಿ ಯುಎಸ್​ಡಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Trump seeks clarification on funding food aid during shutdown
ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳಲು ವಕೀಲರಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಸೂಚನೆ (AP)
By ANI

Published : November 1, 2025 at 7:12 AM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಗಿತದ ಮಧ್ಯೆ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಇಬ್ಬರು ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಪೂರಕ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಹಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು (SNAP) ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 5.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್‌ ಹಣ ಹೊಂದಿರುವ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿಧಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ (USDA) ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಐಲೆಂಡ್‌ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ತೀರ್ಪುಗಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ತಿಂಗಳಿಗೆ USD 8 ಬಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು USD 9 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿಧಿಗಳು ನವೆಂಬರ್‌ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ.

ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿಧಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿಧಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೋಡ್ ಐಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಜಾನ್ ಮೆಕ್‌ಕಾನ್ನೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಸ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಇಂದಿರಾ ತಲ್ವಾನಿ ಅವರು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. SNAP ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು 17 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್​ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಆ ಮೀಸಲು ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು CNN ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು SNAP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಲ್ವಾನಿ ತಮ್ಮ 15 ಪುಟಗಳ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಿಧಿಗಳು ನವೆಂಬರ್‌ನ SNAPನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಕಾಗದಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಧಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ವಿಳಂಬವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಮೂಲತಃ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು.

ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಹಾರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಜಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾದ SNAP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ 2018-2019 ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು.

ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳಲು ವಕೀಲರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್​: ಅಮೆರಿಕದ ಇಬ್ಬರು ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಸ್ಥಗಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆಹಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ವಕೀಲರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೂರಕ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಹಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಪಿ) ಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ "ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರ" ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್‌ಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

