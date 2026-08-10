ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಅರೆ - ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
By ANI
Published : August 10, 2026 at 7:09 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಕುರಿತು ಮುಂದುವರಿದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಕಾದು ನೋಡುವ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆಕ್ಸಿಯಾಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ನಾವು ದಾಳಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಯಾಸ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಅರೆ -ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅರೆ - ಮಾತುಕತೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇರಾನ್ ಬೃಹತ್ ಹಣದುಬ್ಬರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನವು ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 75 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಣ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇರಾನ್, ಒಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಬಳಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆಯ ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಜೊತೆ ನೇರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅರಘ್ಚಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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