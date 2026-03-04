ETV Bharat / international

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಬೆದರಿಕೆ: ಟ್ರಂಪ್ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ತೈಲ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್​ ಪೂರೈಕೆಗೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜಪಾನ್​, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಹಾಗು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳು ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.

iran-war-trump-says-us-navy-may-escort-oil-tankers-through-strait-of-hormuz
ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (AFP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 4, 2026 at 12:45 PM IST

Updated : March 4, 2026 at 12:58 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ತೈಲ ಬೆಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ಮೇಲೆ ತಾವು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್​ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್​ ಕಾರ್ಪ್ಸ್​ (ಐಆರ್​ಜಿಸಿ) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್​ ಜಜೀರಾ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ತೈಲದ ಐದನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ಭೀತಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಸುವ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಟಲಾಗದೆ ನಿಂತಿರುವ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಭೀತಿಯೂ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಕು ಸಾಗಿಸುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮಂಜಸ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯ ವಿಮೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯ ವಿಮೆ ಅಸ್ಥಿರ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ ಕವರೇಜ್​ ಆಗಿದೆ.

iran-war-trump-says-us-navy-may-escort-oil-tankers-through-strait-of-hormuz
ಟ್ರಂಪ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ (Screengrab/TruthSocial)

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ವಿಧ್ವಂಸಕ ನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಯುದ್ಧ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲು ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್​- ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ನಡುವೆ ಇದ್ದು, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿರುವ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ತೈಲ ಮತ್ತು ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ತೈಲ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೈಲ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಕಿರಿದಾದ ಚೆಕ್​ಪಾಯಿಂಟ್​ ಈ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ)ನಿಂದ ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೂ ಹೌದು.

ಶನಿವಾರ ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್​ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಡಗು ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಇಟಾಲಿಯನ್-ಸ್ವಿಸ್ ಎಂಎಸ್‌ಸಿ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ನ ಮಾರ್ಸ್ಕ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಸಿಎಂಎ ಸಿಜಿಎಂ, ಜರ್ಮನಿಯ ಹಪಾಕ್ ಲಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಕಾಸ್ಕೊ ತಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರೂಪ್​ ಜೀರೋ ಕಾರ್ಬನ್​ ಅನಾಲಿಟಿಕ್​ ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್​ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಜಪಾನ್​, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ, ಭಾರತ, ಜಪಾನ್​ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳು ಶೇ.75ರಷ್ಟು ತೈಲ ಮತ್ತು ಶೇ.59ರಷ್ಟು ಎಲ್​ಎನ್​ಜಿ ಸಾಗಣೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ತೈಲ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿಗೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏಕ ತಾಣಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಪೂರೈಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

