ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಬೆದರಿಕೆ: ಟ್ರಂಪ್ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ತೈಲ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜಪಾನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಹಾಗು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳು ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ತೈಲ ಬೆಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೇಲೆ ತಾವು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (ಐಆರ್ಜಿಸಿ) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ತೈಲದ ಐದನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ಭೀತಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಸುವ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಟಲಾಗದೆ ನಿಂತಿರುವ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಭೀತಿಯೂ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಕು ಸಾಗಿಸುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಂಜಸ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯ ವಿಮೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯ ವಿಮೆ ಅಸ್ಥಿರ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ ಕವರೇಜ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ವಿಧ್ವಂಸಕ ನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಯುದ್ಧ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲು ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್- ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ನಡುವೆ ಇದ್ದು, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿರುವ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ತೈಲ ಮತ್ತು ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ತೈಲ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೈಲ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಕಿರಿದಾದ ಚೆಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ)ನಿಂದ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೂ ಹೌದು.
ಶನಿವಾರ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಡಗು ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಇಟಾಲಿಯನ್-ಸ್ವಿಸ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಮಾರ್ಸ್ಕ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸಿಎಂಎ ಸಿಜಿಎಂ, ಜರ್ಮನಿಯ ಹಪಾಕ್ ಲಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಕಾಸ್ಕೊ ತಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರೂಪ್ ಜೀರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಜಪಾನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ, ಭಾರತ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳು ಶೇ.75ರಷ್ಟು ತೈಲ ಮತ್ತು ಶೇ.59ರಷ್ಟು ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಸಾಗಣೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ತೈಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಎನ್ಜಿಗೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏಕ ತಾಣಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಪೂರೈಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
