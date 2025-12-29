ETV Bharat / international

ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಶಾಂತಿಗೆ ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿವೆ: ಟ್ರಂಪ್

ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಪುಟಿನ್ ಇನ್ನೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

President Donald Trump and Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy shake hands at the start of a joint news conference following a meeting at Trump's Mar-a-Lago club, Sunday
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಕೈಕುಲುಕಿದರು (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 29, 2025 at 2:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಾಮ್ ಬೀಚ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು, ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮುರಿದು ಬೀಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಫೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ : ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಸಭೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅಥವಾ "ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ" ನಡೆಯಬಹುದು. ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಪುಟಿನ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಟಿನ್ ಅವರ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಲಹೆಗಾರ ಯೂರಿ ಉಷಕೋವ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್-ಪುಟಿನ್ ಕರೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಭಾಷಣೆ 'ಸ್ನೇಹಪರ, ಪರೋಪಕಾರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಿಕ'ವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಪೂರ್ವ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾನ್‌ಬಾಸ್ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ವಿವಾದದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ 'ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ, ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಉಷಕೋವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ವಿಷಯ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಾವು ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರಷ್ಯಾವು ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರೂ, ಪುಟಿನ್ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಕೆಲವು ಬಲವಾದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನವೀಯ ನೆರವಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ : ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಆಗಿ ಉಕ್ರೇನ್​ಗೆ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಅನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಣವು ಅಮೆರಿಕವು ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಡಳಿತವು ನಂಬುವ ಉದಾರ ಮೊತ್ತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾನವೀಯ ದಾನಿಯಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶಂಕಿತ ದಾಳಿಕೋರ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅನುವು: ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಾಟರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್

TAGGED:

UKRAINE PRESIDENT ZELENSKYY
TRUMP ZELENSKYY MEET
ಟ್ರಂಪ್
PALM BEACH
TRUMP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.