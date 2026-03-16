ಏರುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಬೆಲೆ: ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಲು 7 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಗ್ರಹ!​

ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಇದು ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ​ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

Trump Says That He's Asked 'About 7' Countries To Join Coalition To Police Iran's Strait Of Hormuz
ಇರಾನ್​ - ಇಸ್ರೇಲ್​- ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 16, 2026 at 11:33 AM IST

ಕೈರೋ: ಇರಾನ್​ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಲು ಏಳು ದೇಶಗಳು ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಆಡಳಿತವು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಟ್ರಂಪ್​ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆ ಏಳು ದೇಶಗಳು ಯಾವವು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ.

ಫ್ಲೋರಿಡಾದಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಏರ್​ಫೋರ್ಸ್​ ಒನ್​ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ದೇಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಕಾರಣ, ಇದು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ತೈಲ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಮದನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಚೀನಾ ಈ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಸೇನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಚೀನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್​, ಜಪಾನ್​, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್​ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ದೇಶಗಳ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್​ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಫೆ. 28ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಳು​ ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದು,​ ತಾವು ಪರಮಾಣು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

