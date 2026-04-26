ದಾಳಿಕೋರ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ: ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ
ಭೋಜನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತನಾಗಿ, ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 26, 2026 at 9:54 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಶ್ವೇತಭವನದ ವರದಿಗಾರರ ವಾರ್ಷಿಕ ಭೋಜನ ಕೂಟದ ವೇಳೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹಿಲ್ಟನ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈತ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಶಂಕಿತನನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಚೆಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈತ ಪವರಫುಲ್ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಓರ್ವ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಗುಂಡು ನಿರೋಧಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭೋಜನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ದಾಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಾಳಿಯು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಹೊರಗಡೆಯೂ ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜೊತೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರು.
ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ ಎಂದು 1965 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹಿಲ್ಟನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.
ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿ ಯತ್ನದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ನಂತರ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಪಾಮ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವು ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಕ ಅಧ್ಯಕ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಭೋಜನ ಕೂಟದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಮತ್ತು ಬಂಧಿತ ಶಂಕಿತನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಂಕಿತ ವಶಕ್ಕೆ: ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಶಂಕಿತನನ್ನು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಟೊರೆನ್ಸ್ನ 31 ವರ್ಷದ ಕೋಲ್ ತೋಮಸ್ ಅಲೆನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
