ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ: 6 ಮಂದಿ ಉಗ್ರರು ಹತ
ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾ ಪಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, 6 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 15, 2025 at 9:34 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ) : ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಕರಾವಳಿ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾ ಪಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆರು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಂಪು ಇದಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದರ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರುಥ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, "ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಹಡಗು ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಐದನೇ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೆಂಟಗನ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಿರುವ ನಡುವೆ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಭಾವ್ಯ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಮಾದಕವಸ್ತು ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ತೊಡಗಿದೆ. ಅವರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೇವಿಯರ್ ಮಿಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ, ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರದದ ಬಗೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
"ನಾವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು, ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಜನರು, ನಾರ್ಕೊ ಗನ್ ದೋಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಹಡಗಿನ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
