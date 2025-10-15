ETV Bharat / international

ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ: 6 ಮಂದಿ ಉಗ್ರರು ಹತ

ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾ ಪಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, 6 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

NARCO TERRORISTS KILLED
ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ (ANI)
Published : October 15, 2025 at 9:34 AM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ) : ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಕರಾವಳಿ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾ ಪಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆರು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್​ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಂಪು ಇದಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದರ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರುಥ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​, "ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಹಡಗು ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕನ್​ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಐದನೇ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೆಂಟಗನ್​​ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಿರುವ ನಡುವೆ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಭಾವ್ಯ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಮಾದಕವಸ್ತು ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ತೊಡಗಿದೆ. ಅವರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೇವಿಯರ್ ಮಿಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ, ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರದದ ಬಗೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.

"ನಾವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು, ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಜನರು, ನಾರ್ಕೊ ಗನ್ ದೋಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಸೆಂಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಹಡಗಿನ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

