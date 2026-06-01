ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಒಪ್ಪಂದ ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಡನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಪರಮಾಣು ಪ್ರಸರಣದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : June 1, 2026 at 7:09 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕ: ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಹೊಂದುವುದನ್ನು ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ದವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಸಂಭಾವ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಸಿಎನ್ಎನ್ ನನ್ನ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಡನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಪರಮಾಣು ಪ್ರಸರಣದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಪ್ಪಂದವು ಪರಮಾಣುವಿನ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಹಳ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಹ್ರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಕರಡು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಎನ್ಎನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಭೆಯ ವೇಳೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಬದ್ಧತೆಗಳ ಕುರಿತು ಕಠಿಣ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬಾಮಾ ಯುಗದ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗಿನ ಹೋಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಈ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಯುದ್ದ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯುವ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರವಾದ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಒಪ್ಪಂದದತ್ತ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಅಡಿ ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇರಾನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಣ ವಿನಿಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಇಸ್ರೇಲ್ - ಹಮಾಸ್ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಎಂಬುದೇ ಜೋಕ್: ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕ 900 ಮಂದಿ ಸಾವು!
ಭಾರತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಅದು ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ: ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ