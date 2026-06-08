ETV Bharat / international

ನೆತನ್ಯಾಹುಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ: ಟ್ರಂಪ್​

ನೆತನ್ಯಾಹುಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್​​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'I Call The Shots. He Doesn't': Trump Says Netanyahu Has 'No Choice' But To 'Accept A Deal' With Iran
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 8, 2026 at 11:14 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​(ಅಮೆರಿಕ): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​ ನಡೆಸುವ ಮಾತುಕತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವು ಹೊರತಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ (ನೆತನ್ಯಾಹು) ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸಮರ್ಪಕ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದಾಳಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಇಸ್ರೇಲ್​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ನೆತನ್ಯಾಹುಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಆಕ್ಸಿಯಾಸ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ,​ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಹಲವೆಡೆ ಸೈರನ್​ ಮೊಳಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್​ ಇರಾನ್​ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದು, ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ದಾಳಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವು-ನೋವು ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರೇಲಿ ವಾಯುಪಡೆ, ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೋಮ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಈ ದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್​ ಗಂಭೀರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇರಾನ್​ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ 11 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವು-ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಕೂಡ ಇರಾನ್​ನ ಟೆಹ್ರಾನ್, ತಬ್ರಿಜ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಫಹಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಟೆಹ್ರಾನ್​ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಅಮೆರಿಕ: ಓಹಿಯೋ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಕನಿಷ್ಠ 12 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಇರಾನ್​​; ಇಸ್ರೇಲ್​ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಾಳಿ

TAGGED:

IRAN ISRAEL US WAR
US A DEAL WITH IRAN
TRUMP ON IRAN
US PRESIDENT DONALD TRUMP
TRUMP SAY NETANYAHU HAS NO CHOICE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.