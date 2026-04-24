ಮೂರು ವಾರ ಕದನ ವಿರಾಮ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಲೆಬನಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಪ್ಪಿವೆ: ಟ್ರಂಪ್

ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 24, 2026 at 12:49 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಯುಎಸ್‌ಎ)​: ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್​ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕದನ ವಿರಾಮ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್​, ಲೆಬನಾನ್​ ರಾಯಭಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಸಭೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಲೆಬನಾನ್​ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸೆಫ್ ಔನ್ ಅವರನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್​ ನಡುವಿನ ಆರಂಭಿಕ 10 ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಸೋಮವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು.

