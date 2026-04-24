ಮೂರು ವಾರ ಕದನ ವಿರಾಮ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಲೆಬನಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಪ್ಪಿವೆ: ಟ್ರಂಪ್
ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 24, 2026 at 12:49 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಯುಎಸ್ಎ): ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕದನ ವಿರಾಮ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್, ಲೆಬನಾನ್ ರಾಯಭಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಸಭೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಲೆಬನಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸೆಫ್ ಔನ್ ಅವರನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ನಡುವಿನ ಆರಂಭಿಕ 10 ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಸೋಮವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು.
