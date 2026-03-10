ETV Bharat / international

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ​ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯ, ಆದರೆ..: ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​

ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಇರಾನ್ ನೂತನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೇ 2022 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಏರಿಕೆಯಾದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Published : March 10, 2026 at 9:52 AM IST

ದುಬೈ: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೂತನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಇರಾನ್​ನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾದರೆ ಯುದ್ಧದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಖಮೇನಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮಗ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಇರಾನ್ ನೂತನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೇ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 2022 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 10 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಂತರ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ಯುಎಸ್ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಕೆಲವು ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಾವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಹಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು, ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಮಿಯಾಮಿ ಬಳಿಯ ತಮ್ಮ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ, ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಇರಾನ್ ಈವರೆಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಲಿದೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್​ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ, ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧವು ವಿದೇಶಿಯರು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಬ್‌ಗಳು ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ತೈಲ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಆಶ್ರಯಕೇಂದ್ರಗಳ ಆಸರೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.

ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಗಲ್ಫ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ನಂತರ, ಸಂಘರ್ಷದ ತ್ವರಿತ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಕುರಿತು ಪುಟಿನ್ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಅವರ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಲಹೆಗಾರ ಯೂರಿ ಉಷಾಕೋವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

