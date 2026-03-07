ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸೋತು ಇರಾನ್ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದೆ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
ಇರಾನ್ನಿಂದ ಉಡಾಯಿಸಲಾದ 110ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವರಹಿತ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ವಾಯುಪಡೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : March 7, 2026 at 7:44 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಅಮೆರಿಕ): ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ನರಕ ಕಂಡ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ ಶರಣಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸೋತ ದೇಶ' ಇರಾನ್ ಎಂದು ಮೂದಲಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇರಾನ್ ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಗೂಂಡಾ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸೋತ ದೇಶ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳ ಮುಂದೆ ಇರಾನ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೋತಿದೆ. ಅವರು(ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ), ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ! ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇರಾನ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಗೂಂಡಾ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ, ಅದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸೋತ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಇರಾನ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ! ಇರಾನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಗುರಿಯಿಡಲು ಪರಿಗಣಿಸದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಗುಂಪುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ದಾಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವಿರಲಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು! ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಎಇ ಮೇಲೆ 16 ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ, 121 ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 16 ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು 121 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುಎಇ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂದು 16 ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. 15 ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, 121 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 119 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 2 ಡ್ರೋನ್ಗಳು ದೇಶದ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಳಗೆ ಬಿದ್ದವು ಎಂದು ಯುಎಇಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ 41 ಜನರು ಸಾವು: ಪೂರ್ವ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ಕಮಾಂಡೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, 41 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಾಲ್ಬೆಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಬಿ ಶೀತ್ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಶತ್ರು ನಡೆಸಿದ ಸರಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 41 ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 40 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
