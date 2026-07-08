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ಇರಾನ್​ ಜೊತೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ - ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್: ಯುದ್ಧ 2.0 ಆರಂಭ?

ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ- ಇರಾನ್​ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಪುನಾರಂಭ?- ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧಾತಂಕ - ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಖತಂ.

IRAN US CEASEFIRE
ನ್ಯಾಟೋ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಮಾತು. (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 8, 2026 at 5:20 PM IST

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ಅಂಕಾರಾ (ಟರ್ಕಿ): ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮುರಿದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಸಂಘರ್ಷ ಮೊದಲಾಗಿದೆ..! ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಇಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ಹೌದು. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ 85 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಇರಾನ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಹೀನ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನ್ಯಾಟೋ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇರಾನ್​​ನ ಐಆರ್​​ಜಿಸಿ ಪಡೆಯು ನಮ್ಮ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಇರಾನ್​ ಅನ್ನು ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವರೇ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವಿಗಳು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ನಿಂದನೀಯ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇರಾನ್ ಪಡೆ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಫಲ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಕಲ್ಮಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂಧಾನ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಣು ಬಾಂಬ್​ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು: ಇರಾನ್​ ಪಡೆ ಕೊಳಕು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಈಗ ಏನಾದರೂ, ಅಣು ಬಾಂಬ್​ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ (ಅಮೆರಿಕದ) ಯುದ್ಧ ಸಂಧಾನಕಾರರಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವೆ. ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದು ಇರಾನ್​​ಗೆ​ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಎಂದರು.

ಇರಾನ್​ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಅರ್ಥಹೀನ ಮತ್ತು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ. ಅವರು ಸುಳ್ಳುಗಾರರು. ಜೂನ್ 17 ರಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಇರಾನಿಗಳು ಪದೇ ಪದೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಯುದ್ಧ ಸಂಧಾನದ ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೋ ಹೇಳಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂತಹ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ತೈಲ ಬೆಲೆ​ ಏರಿಕೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ: ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿಗಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿವೆ. ಬೆಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಭಾರೀ ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿವೆ.

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TAGGED:

DONALD TRUMP
IRAN US WAR
ಇರಾನ್​ ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧ
ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ
IRAN US CEASEFIRE

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