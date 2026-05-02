ಇರಾನ್ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಬಯಸಿದಂತೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 2, 2026 at 11:29 AM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಇರಾನ್): ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬಿ2 ಬಾಂಬರ್ಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಬಳಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಇಸ್ರೇಲ್, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಇಬ್ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕತ್ವವು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಬಳಿ ನೌಕಾಪಡೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಯುಪಡೆಗಳು, ವಿಮಾನ ವಿರೋಧಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಡಾರ್ ಆಗಲಿ, ನಾಯಕರಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ತಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಸೂಚನೆ: ಇರಾನ್ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ದಿಗ್ಬಂಧನದ ಭಾಗವಾಗಿ 45 ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್, ಯುಎಸ್ ಪಡೆಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಇರಾನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜಲ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಇರಾನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಅಮೆರಿಕವು ಅಲ್ಲಿನ ಮೂರು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಆರ್ಥಿಕ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸರಕುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಟ್ರಂಪ್ ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ; ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
'ಕೊಹಿನೂರ್ ವಜ್ರ ಮರಳಿಸುವಂತೆ ಬ್ರಿಟನ್ ದೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳುವೆ': ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೇಯರ್ ಮಮ್ದಾನಿ