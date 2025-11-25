ETV Bharat / international

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್​ ವೇಳೆ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ಪಿಂಗ್​ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಕ್ಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ರೇನ್, ಫೆಂಟನಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರೂಥ್​ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉಭಯ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಕರೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬೀಜಿಂಗ್​, ಭೇಟಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ವ್ಯಾಪಾರ, ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಚೀನಾದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ತೈವಾನ್ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದು, ಯುದ್ಧಾನಂತರದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಮದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ಪಿಂಗ್​ ತಿಳಿಸಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದು ಬೀಜಿಂಗ್‌ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಂತರ ಚೀನಾ ಜಪಾನ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ. ತೈವಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಚೀನಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಜಪಾನ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದರು

ಜಪಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಚೀನಾ ಚಿಂತಿತವಾಗಿದೆ. ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರದ ತೈವಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಪಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಜಗಳವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮೂಲದ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟಿಮ್ಸನ್ ಸೆಂಟರ್‌ನ ಚೀನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸನ್ ಯುನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾ- ಜಪಾನ್​ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ: ತಕೈಚಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೀಜಿಂಗ್ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಜಪಾನ್​ ಕೆಂಪು ಗೆರೆ ದಾಟಿದೆ ಎಂದಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್​ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕ್ಷಿ, ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ದದ ವಿಜಯವನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತೈವಾನ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತೈವಾನ್ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತೈವಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ತೈವಾನ್‌ಗೆ 330 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೀಜಿಂಗ್ ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಚೀನಾ ತತ್ವವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಾರಣ ಬೀಜಿಂಗ್ ತೈವಾನ್ ಅನ್ನು ಚೀನಾದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ತೈವಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚೀನಾದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ತೈವಾನ್​ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧ ಕುರಿತು ಮಾತು: ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕ್ಸಿ, ನ್ಯಾಯಯುತ, ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದು, ಶಾಂತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಚೀನಾ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ' ಉಲ್ಲೇಖ: ಚೀನಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಗೆ 18 ಗಂಟೆ ಕಿರುಕುಳ

