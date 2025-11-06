ETV Bharat / international

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜಿ20 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್​: ಆ ದೇಶದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ​

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ (AP)
By PTI

Published : November 6, 2025 at 1:19 PM IST

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಿ 20 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ 23ರ ವರೆಗೆ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದಿರುವ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್​, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜಿ20 ಸಭೆ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇನ್ಮುಂದೆ ಜಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕೆಟ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಎಂದರು.

ಈ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್​, ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಶೃಂಗಸಭೆ ಆಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಈ ಮುಂಚೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು​, 2025ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಶೃಂಗಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಿದ್ದು, 2026ರ ಶೃಂಗಸಭೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಯಾಮಿ ಬಳಿಯ ತಮ್ಮ ಗಾಲ್ಫ್​ ಕ್ಲಬ್​ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಕೆನಡಾ, ಚೀನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಭಾರತ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಇಟಲಿ, ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ರಷ್ಯಾ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಟರ್ಕಿ, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಜಿ20ಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಿ20ಯ 18ನೇ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಆಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಜೋ ಬೈಡನ್​ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಜಿ20 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಈ ಗುಂಪಿನ ಶಾಶ್ವತ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದೆ ವೇಳೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಜೋಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಕುರಿತೂ ಟ್ರಂಪ್​ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, "ಅವರ ಹೆಸರು ಏನೇ ಇರಲಿ" ಎಂದು ಗರಂ ಆದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಮಿಯಾಮಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.

