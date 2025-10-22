ಭಾರತದ ಬಳಿಕ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ತೆರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್: ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮೇಲೆ ನ.1ರಿಂದ ಶೇ 155ರಷ್ಟು ಟ್ಯಾರಿಫ್
ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಯಸಿದ್ದರೂ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ದೃಢ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕ: ಬೀಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೂ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಚೀನಾದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 155 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಂಗಳವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಆಮದುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಚೀನಾ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಶೇ. 155 ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ನಾನು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಚೀನಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒರಟಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದರು. ಅವರು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸುಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಅವರು "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ" ಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಧನ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿವೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಾವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಶತಕೋಟಿ, ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ತೆರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ್ದು, "ದ್ವಿತೀಯ ತೆರಿಗೆ"( ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್) ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮೂಗುದಾರ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ತೆರಿಗೆ ಸಮರ ಸಾರಿತ್ತು. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದುಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಟ್ರಂಪ್ ಕಣ್ಣು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದುದಾರ ಚೀನಾ ಕಡೆ ವಾಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಚೀನಾದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸುಂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ 100 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸುಂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
