ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಆತಂಕ; ಪುಟಿನ್ ಜೊತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಶ್ವೇತಭವನದದಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಕುರಿತು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 7, 2026 at 11:08 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಸೈಬೀರಿಯಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ವೇತಭವನದದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಕುರಿತು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಲೇಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕವು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾಳೆ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ರಷ್ಯಾದ ಹೊರಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ. ಸೈಬೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಇರ್ಕುಟ್ಸ್ಕ್ ಆಂಟಿ-ಪ್ಲೇಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕಳೆದ ವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ರಷ್ಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಕಾಯಿಲೆ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಹೇಗೋ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಚುರುಕಾಗಿವೆ. ಅವು ಒಂದು ಸೈನ್ಯದಂತಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕುರಿತಾದ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಒ. ಗ್ರಹಾಂ ಕಾಯ್ದೆ'ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರ ಗಡುವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಸೈಬೀರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲೇಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 28 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯುಮೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.
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