ಗಾಜಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮೀರಿದರೆ ಹಮಾಸ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ: ಟ್ರಂಪ್ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಕದನವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಹಮಾಸ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದರ ಉನ್ನತ ಸಮಾಲೋಚಕ ಖಲೀಲ್ ಅಲ್-ಹಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 21, 2025 at 3:49 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಂದಿಗಿನ ಗಾಜಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಹಮಾಸ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಹಾಗೂ ಜಾರಿಗೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಂತರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದ ಇಬ್ಬರು ಉನ್ನತ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಮಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ - ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಕದನವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಮಾಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಮೃತ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಮಾಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾಲೋಚಕ ಖಲೀಲ್ ಅಲ್-ಹಯ್ಯ, ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಅಲ್-ಕಹೇರಾ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳಾಗಿದ್ದವರ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾದ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜಾ ಒಪ್ಪಂದವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಂಪ್, ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರ ಬೆಂಬಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಳಿಯ ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಸೋಮವಾರ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಯ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಉಷಾ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅವರು ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
