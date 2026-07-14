ETV Bharat / international

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು: ನಾವು ಇರಾನ್​​ ಅನ್ನು ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ: ಟ್ರಂಪ್​

ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗಳು ಇರಾನ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trump says Gulf nations must pay US for Hormuz security,
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು: ಟ್ರಂಪ್ (ANI)
author img

By ANI

Published : July 14, 2026 at 9:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಇರಾನ್​ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಓವಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನ್ಯೂಸ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗಳು ಇರಾನ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ನೌಕಾ ಮತ್ತು ವಾಯು ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಬಳಿ 200 ವಿಮಾನಗಳಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ರಾಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕುಗ್ಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿರಂತರ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಇರಾನ್‌ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಹ್ರಾನ್ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಅವರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ಧಾರೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿಲುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಹಗೆತನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇರಾನ್‌ನಾದ್ಯಂತ 140 ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಇರಾನಿನ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮುದ್ರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಡಗುಗಳು ಆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ದಿಗ್ಬಂಧನವು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:

ಹಾರ್ಮುಜ್​​ನಲ್ಲಿ 2 ಯುಎಇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್​ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ: ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಸಾವು, ಆರು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

TAGGED:

HORMUZ SECURITY
DONALD TRUMP
GULF NATIONS MUST PAY
BACK TO THE STONE AGES
IRAN US WAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.