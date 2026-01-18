ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿರೋಧಿಸುವ ಯುರೋಪಿನ 8 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಶೇ.10 ಸುಂಕ: ಟ್ರಂಪ್
Published : January 18, 2026 at 11:49 AM IST
ನೂಕ್(ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್): ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿರೋಧಿಸುವ ಯುರೋಪಿನ ಎಂಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಆಮದು ತೆರಿಗೆ ಹೇರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಶನಿವಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ನಾರ್ವೆ, ಸ್ವೀಡನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ (ಯು.ಕೆ), ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶಗಳು ಸುಂಕ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತಿತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂಥ ಸುಂಕ ಬೆದರಿಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ NATO ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಕೋಸ್ಟಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಸುಂಕಗಳು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದಾಚೆಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಯುರೋಪ್ ತನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 57,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಸಮೃದ್ಧ ದ್ವೀಪವಾದ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಟ್ರಂಪ್ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಅವರು ಈ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ನೆ(ಶನಿವಾರ) ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ನೂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಸ್ವ ಆಡಳಿತ ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್ನಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಲುಂಡ್ ಪೌಲ್ಸೆನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿವೆ.
