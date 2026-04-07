ನಾನು ನೀಡಿದ ಗಡುವು ಮುಗಿದರೆ ಇರಾನ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ: ಟ್ರಂಪ್​ ಧಮ್ಕಿ

ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಯುದ್ಧ ಯೋಜನೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ನೀಡಿದ ಗಡುವು ಮುಗಿದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಇರಾನ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ: ಟ್ರಂಪ್​ ದಮ್ಕಿ
By PTI

Published : April 7, 2026 at 8:16 AM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ಇರಾನ್​​​ಗೆ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ತಾವು ನೀಡಿದ ಗಡುವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಂಗಳವಾರ ಇರಾನ್‌ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಶವನ್ನೇ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ರಾತ್ರಿ ನಾಳೆಯೇ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಗಡುವು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಯುದ್ಧ ಯೋಜನೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ 8 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇರಾನ್​​ಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಗಡುವು ಮುಗಿದರೆ ತೀವ್ರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವೈಟ್ ಹೌಸ್‌ನ ಜೇಮ್ಸ್ ಎಸ್. ಬ್ರೇಡಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್‌ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಾ, ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಳಕೆಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ವಿನಾಶ. ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬಯಸಿದರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರಮವು ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಇರಾನ್​ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಶವನ್ನೇ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶಮಾಡಬಹುದು. ಆ ರಾತ್ರಿ ನಾಳೆಯೇ ಆಗಬಹುದು ಎಂದರು.

ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್‌ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಾ, ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಎಂದಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ತೈಲಕ್ಕೆ ಟೋಲ್ (ಟ್ಯಾಕ್ಸ್) ವಿಧಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಾನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ಗುಪ್ತಚರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಖಾದೆಮಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಇಸ್ರೇಲ್​

ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಲಿದೆಯಾ ಇರಾನ್​? ಯುದ್ದ, ತೈಲ, ಸಂಘರ್ಷದ ಮೌನ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ?

ಭೂಕಂಪ, ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ನಲುಗಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ನೆರವು ನೀಡಿದ ಭಾರತ

