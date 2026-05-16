ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ಗೆ ಮರಳಿದ ಟ್ರಂಪ್​: ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜತೆಗಿನ ಭೇಟಿಯನ್ನು G-2 ಸಭೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್!

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ ಪಿಂಗ್​ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಗೆ ಮರಳಿದ ಟ್ರಂಪ್
By PTI

Published : May 16, 2026 at 7:26 AM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಚೀನಾ ಭೇಟಿಯಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಮಹಾನ್ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಸಭೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಜಂಟಿ ನೆಲೆ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಯಿಂಗ್​ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಚೀನಾಕ್ಕೆ 200 ವಿಮಾನಗಳ ಮಾರಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ 750 ವಿಮಾನಗಳ ಖರೀದಿಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕೃಷಿ ವಲಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಚೀನಾದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಗುರುವಾರ ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಇದು ಎರಡು ಮಹಾನ್ ದೇಶಗಳು ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಜಿ-2 ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಚೀನಾವನ್ನು ಯುಎಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದು ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆ: ಬೀಜಿಂಗ್​ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವದ ಇಬ್ಬರು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾಯಕರ ನಡುವಣ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಸನ್ನೆಗಳು, ಚೀನಿಯರು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ ಪಿಂಗ್​ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ನನಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಚೀನಾ ತೈವಾನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಕ್ಸೀ ಅವರನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​​ಪಿಂಗ್​​ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಹ್ವಾನ:​ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ ಪಿಂಗ್​ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

