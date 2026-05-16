ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಮರಳಿದ ಟ್ರಂಪ್: ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜತೆಗಿನ ಭೇಟಿಯನ್ನು G-2 ಸಭೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್!
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ ಪಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : May 16, 2026 at 7:26 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಚೀನಾ ಭೇಟಿಯಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಮಹಾನ್ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಸಭೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಜಂಟಿ ನೆಲೆ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಯಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಚೀನಾಕ್ಕೆ 200 ವಿಮಾನಗಳ ಮಾರಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ 750 ವಿಮಾನಗಳ ಖರೀದಿಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕೃಷಿ ವಲಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಚೀನಾದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಗುರುವಾರ ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಇದು ಎರಡು ಮಹಾನ್ ದೇಶಗಳು ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಜಿ-2 ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಚೀನಾವನ್ನು ಯುಎಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದು ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆ: ಬೀಜಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವದ ಇಬ್ಬರು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾಯಕರ ನಡುವಣ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಸನ್ನೆಗಳು, ಚೀನಿಯರು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ ಪಿಂಗ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ನನಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಚೀನಾ ತೈವಾನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಕ್ಸೀ ಅವರನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಹ್ವಾನ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ ಪಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
