ETV Bharat / international

ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ 'ನರಕಕೂಪ': ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಪೌರತ್ವ ಕುರಿತು ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿಂದಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್​

"ಗ್ರಹದ ಮೇಲಿನ ನರಕ": ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಪೌರತ್ವದ ಕುರಿತು ಭಾರತ, ಚೀನಾವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಮರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

BIRTHRIGHT CITIZENSHIP
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 23, 2026 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಯುಎಸ್​): ಇರಾನ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನೊಂದೂ ಜರುಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಕುಪಿತ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್​ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇದೀಗ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಾರೆಗಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಂತಿದೆ. ವಲಸಿಗರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಪೌರತ್ವದ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಟೀಕಿಸುವಾಗ, ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ 'ನರಕಕೂಪ' ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ನಿರೂಪಕ ಮೈಕೆಲ್ ಸ್ಯಾವೇಜ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್​ ತಮ್ಮ ಟ್ರುತ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರು ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ದೂಷಣೆ ಏನು?: ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಲಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳು, ಜನ್ಮಸಿದ್ಧವಾಗಿ ದೇಶದ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 'ನರಕಕೂಪ' ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದು ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಹೇಳುವಂತೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನೀ ವಲಸಿಗರು ಲ್ಯಾಪ್​​ ಟಾಪ್​ ಹೊಂದಿರುವ ದರೋಡೆಕೋರರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವರು ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಮಾಫಿಯಾಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಲಸಿಗರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳು ಲ್ಯಾಪ್​ ಟಾಪ್​ ಹೊಂದಿರುವ ದರೋಡೆಕೋರರಿಗೆ ಸಮ. ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ದೋಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಗರಿಕರಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್​ ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಸಮಾಧಾನ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಟ್ರಂಪ್​ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಚೀನೀಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಚೀನಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನವು ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಹೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. 9 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹೆರುವ ಮೂಲಕ ಆ ಮಗು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಈ ನೆಲದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

DONALD TRUMP
TRUMP CRITICIZES INDIA CHINA
CHINA
Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.