ಅಮೆರಿಕ ಉದ್ಯೋಗದ ಕನಸು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿ: H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಈ ವೀಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಗುಂಪು ಭಾರತೀಯರಾದ್ದಾಗಿದೆ.
By PTI
Published : September 19, 2026 at 10:28 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ H-1B ವೀಸಾಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕದ ನಿಯಮವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ತಿಳಿಸಿದೆ.
H-1B ವೀಸಾಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರುವ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ H-1B ವೀಸಾಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ H-1B ನೋಂದಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 92ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಶುಲ್ಕದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಡೆಸುವ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅವಕಾಶ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಕೌಶಲ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವೀಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಗುಂಪು ಭಾರತೀಯರಾದ್ದಾಗಿದೆ.
H-1B ವೀಸಾಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ ನಿಯಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಕಾನೂನು ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಗಿದ್ದು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮುಂದಿದೆ.
ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಿಗಿ: ಇನ್ನೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಈ ವೀಸಾ ನೀತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ H1-B ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿರುವ H-1B ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಆದೇಶವು H-1B ವೀಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದೇಶಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ H-1B ವಲಸೆಯೇತರ ವೀಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
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