ETV Bharat / international

ಇರಾನ್‌ನ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ: ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್

ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಇದೀಗ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರೂಥ್​ ಸೋಶಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

US-TRUMP-IRAN-PROPOSAL
ಇರಾನ್‌ನ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ (AP)
author img

By PTI

Published : May 11, 2026 at 6:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡದೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಇದೀಗ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರೂಥ್​ ಸೋಶಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅವರು, ಟೆಹ್ರಾನ್ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅವರ ಪತ್ರ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅದು ಅನುಚಿತ. ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 47 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಇರಾನ್​ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಟ್ರಂಪ್ ಈಗ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೆನೆಟರ್ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಗ್ರಹಾಂ ಹೇಳಿದರು. ಇರಾನಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಆಡಳಿತದ ನಡವಳಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು X ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಡಗು ಸಾಗಣೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ನಡುವೆ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಹಾಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇರಾನಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಕ್ಸಿಯಾಸ್‌ ಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ರಂದು ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.

ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಶತಕೋಟಿ ಘನೀಕರಿಸಿದ ಇರಾನಿನ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬದ್ಧತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅಮೆರಿಕ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಎರಡೂ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನ್ನು ಮಾತುಕತೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ಬಳಿಕ ಹಡಗಿಗೆ ಬೆಂಕಿ; ಓರ್ವ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕ ಸಾವು, ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಗಾಯ

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

TAGGED:

TRUMP REJECTS IRAN PEACE PROPOSAL
IRAN ISREL US WAR
DONALD TRUMP
ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ
TOTALLY UNACCEPTABLE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.