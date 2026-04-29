ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡು ಅಸೂಯೆಪಟ್ಟಿದ್ದೆ; ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜ ದಂಪತಿ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಔತಣಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ 3 ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
By ANI
Published : April 29, 2026 at 5:58 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಮೂರನೇ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜ ದಂಪತಿಯು ಅಧಿಕೃತ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಔತಣಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಮಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಇದೊಂದು ಅದ್ಬುತವಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಿಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸೇವಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಕೋಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ನಾನು, ನಿಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ನಮಗೆ ತೋರಿದ ಅದ್ಭುತ ಗೌರವವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮೇರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿಯೋಡ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಟೊರ್ನೋವೇ ಹೆಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಮೂಲದವರು. ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಧರಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಅವರದು 63 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಆಕೆ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ರಾಣಿಯವರ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹವಿತ್ತು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬ್ರಿಟನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಮೂರನೇ ಚಾರ್ಲ್ಸ್, ಬ್ರಿಟನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಬೇಕಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಹಿಂದೆ ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ. ಅಮೆರಿಕವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳು ಜರ್ಮನ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
