ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಶೇ15ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನ ಅಮೆರಿಕನ್ ವಿರೋಧಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತವು ಆಮದು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಶೇ15ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 21, 2026 at 10:41 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಸುಂಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಶನಿವಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕಗಳ ದರವನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಶೇ15ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಸುಂಕದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶುಕ್ರವಾರ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಶೇ 15ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಚೀನಾ ತೋರಿಸಿರುವ ಅಗೌರವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವು, ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ 125ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡೋನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಯುಎಸ್ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಸುಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್) ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸುಂಕ ಹೇರುವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಮೀರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿತ್ತು.
ಟ್ರಂಪ್, ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನೇಕ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ಸುಂಕ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ 5 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು.
ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿದ ಟ್ರಂಪ್: 6:3ರ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, 1977 ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ IEEPA ಬಳಸಿ ಟ್ರಂಪ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ವಿದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂಕ ಹೇರಲು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತ್ತು.
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಬಳಿಕವೂ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ 2ನೇ ಬಾರಿ ಸುಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಶೇ 10 ರಷ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕವನ್ನು ಈಗ ಶೇ 15ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ಟ್ರಂಪ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ
ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಯಾವ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ?; ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಸುಂಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು?
ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪಿನ ಬಳಿಕದ ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕಗಳ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ